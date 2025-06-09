В Башкортостане ограничат посещаемость пещеры Шульган-Таш

В заключении по номинированию наскальной живописи Шульган-Таш в список мирового наследия ЮНЕСКО эксперты национального комитета ИКОМОС строго рекомендовали ограничить количество посетителей до 1400 в сутки.

Сегодня пещеру посещает порядка 1800 туристов в сутки, поэтому руководство заповедника будет вынуждено ограничить посещаемость.

Директор «Шульган-Таш» Михаил Косарев, слова которого приводит пресс-служба заповедника, уже сообщил о том, что придется отсекать вечерний поток гостей свыше лимита в 1400 человек, перенаправляя его в историко-культурный музейный комплекс. Он также попросил туристов по возможности не планировать посещение Шульган-Таша в летние выходные дни.