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В Башкортостане ограничат посещаемость пещеры Шульган-Таш

Руководство заповедника «Шульган-Таш» обратилось к жителям с просьбой не планировать посещение пещеры в летние выходные дни.

vk.com/shulgantashcave

В заключении по номинированию наскальной живописи Шульган-Таш в список мирового наследия ЮНЕСКО эксперты национального комитета ИКОМОС строго рекомендовали ограничить количество посетителей до 1400 в сутки.

Сегодня пещеру посещает порядка 1800 туристов в сутки, поэтому руководство заповедника будет вынуждено ограничить посещаемость.

Директор «Шульган-Таш» Михаил Косарев, слова которого приводит пресс-служба заповедника, уже сообщил о том, что придется отсекать вечерний поток гостей свыше лимита в 1400 человек, перенаправляя его в историко-культурный музейный комплекс. Он также попросил туристов по возможности не планировать посещение Шульган-Таша в летние выходные дни.

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