В Башкортостане началась вторая сокращенная рабочая неделя подряд

Июнь 2025 года, как и май, для жителей Башкортостана начался с двух сокращенных рабочих недель подряд.
На этой неделе 12 июня вся страна отмечает День России, а Уфа – еще и День города и 270-летие Салавата Юлаева.
В 2025 году выходной день с восьмого марта перенесли на пятницу, 13 июня, чтобы сделать период выходных непрерывным.
Предпраздничный рабочий день в среду, 11 июня, будет сокращен на один час.
Это единственные внеплановые выходные до самого октября: День Республики 11 числа выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник, 13 октября.
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