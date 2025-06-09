В Башкортостане началась вторая сокращенная рабочая неделя подряд

На этой неделе 12 июня вся страна отмечает День России, а Уфа – еще и День города и 270-летие Салавата Юлаева.

В 2025 году выходной день с восьмого марта перенесли на пятницу, 13 июня, чтобы сделать период выходных непрерывным.

Предпраздничный рабочий день в среду, 11 июня, будет сокращен на один час.

Это единственные внеплановые выходные до самого октября: День Республики 11 числа выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник, 13 октября.