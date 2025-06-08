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В Уфе «КамАЗ» снес ограждение на проспекте Октября

Как сообщает Госавтоинспекция Уфы, 61-летний водитель грузовика не справился с управлением.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

ДТП произошло на проспекте Октября: двигаясь в сторону улицы Трамвайной, водитель «КамАЗа» переехал через бордюр и снес металлическое ограждение.

Грузовик сильно поврежден, снесено несколько метров ограждения, но, к счастью, никто не пострадал.

По словам водителя «КамАЗа», во избежание столкновения с резко остановившимся впереди автомобилем он вывернул руль направо и допустил наезд на ограждение.

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