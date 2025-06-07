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УФАС нашло нарушения в конкурсе на ремонт дорог в 5 районах Уфы

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан провело внеплановую проверку конкурсов, проводимых администрацией Уфы.

Как сообщает пресс-служба УФАС, мэрия провела конкурс на восстановление асфальта в Калининском, Кировском, Октябрьском, Ленинском и Демском районах. Начальная цена контракта – более 341,6 млн рублей.

В ходе внеплановой проверки УФАС установило несколько нарушений. В документации заказчика есть противоречия: идентификационный код закупки не соответствует обязанностям подрядчика, которые прописаны в контракте.

Также выявлены признаки нарушения в расчете начальной цены контракта, о чем свидетельствует снижение цены контракта при выборе подрядчика на 104,9 млн рублей.

УФАС признало администрацию Уфы нарушившей закон о контрактной системе, выдало предписание об отмене итогов конкурса и внесении изменений в документацию. Также будет возбуждено административное дело.

По вопросу обоснованности начальной цены контракта материалы дела переданы в финансовое управление администрации Уфы и в Минфин РБ.

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