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Башстат назвал топ-5 наиболее подешевевших за неделю продуктов в Башкортостане

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 26 мая по второе июня 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали свекла (5,14%), морковь (4,28%) и яблоки (3,24%).

Умеренно поднялись цены на рыбу (2%), курицу (1,93%), соль (1,91%) и черный чай (1,62%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (7,82%), огурцы (5,71%), бананы (3,81%), капуста (2,15%) и яйца (2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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