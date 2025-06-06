Башстат назвал топ-5 наиболее подешевевших за неделю продуктов в Башкортостане

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали свекла (5,14%), морковь (4,28%) и яблоки (3,24%).

Умеренно поднялись цены на рыбу (2%), курицу (1,93%), соль (1,91%) и черный чай (1,62%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (7,82%), огурцы (5,71%), бананы (3,81%), капуста (2,15%) и яйца (2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.