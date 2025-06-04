Суд обязал мэрию Уфы провести инвентаризацию и оценку деревьев в городе

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что вопреки требованиям закона на территории Уфы не проводится долгосрочная и ежегодная плановая оценка состояния зеленых насаждений, их инвентаризация, не разработаны инвентарные планы и паспорта на озелененные территории.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и обязании устранить нарушения.

Требования прокуратуры судом признаны обоснованными и удовлетворены, в том числе Верховным судом РБ.