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Суд обязал мэрию Уфы провести инвентаризацию и оценку деревьев в городе

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура по обращениям жителей провела проверку исполнения законодательства при содержании зеленых насаждений.

Фото опубликовал Илвир Нурдавлятов

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что вопреки требованиям закона на территории Уфы не проводится долгосрочная и ежегодная плановая оценка состояния зеленых насаждений, их инвентаризация, не разработаны инвентарные планы и паспорта на озелененные территории.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и обязании устранить нарушения.

Требования прокуратуры судом признаны обоснованными и удовлетворены, в том числе Верховным судом РБ.

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