Стало известно, как будут работать поликлиники Башкортостана 6, 12, 13 и 14 июня

Шестого, 12, 13 и 14 июня 2025 года поликлиники будут работать по графику субботы:

– с 8:00 до 17:00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00.

В эти дни также можно будет пройти диспансеризацию и профосмотры, будут работать женские консультации, беременные смогут пройти УЗИ скрининг.

Биоматериалы новорожденных для проведения неонатального скрининга будут принимать по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, 41.

Неотложную стоматологическую помощь можно будет получить с 8.00 до 16.00.

Травмпункты детских поликлиник №4 и №5, ГДКБ №17 будут работать в штатном режиме.