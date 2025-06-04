Стало известно, как будут работать поликлиники Башкортостана 6, 12, 13 и 14 июня

Минздрав Башкортостана опубликовал график работы медучреждений для тех, кто планирует посетить врачей в грядущие периоды длинных выходных.
Шестого, 12, 13 и 14 июня 2025 года поликлиники будут работать по графику субботы:
– с 8:00 до 17:00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00.
В эти дни также можно будет пройти диспансеризацию и профосмотры, будут работать женские консультации, беременные смогут пройти УЗИ скрининг.
Биоматериалы новорожденных для проведения неонатального скрининга будут принимать по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, 41.
Неотложную стоматологическую помощь можно будет получить с 8.00 до 16.00.
Травмпункты детских поликлиник №4 и №5, ГДКБ №17 будут работать в штатном режиме.
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