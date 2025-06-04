Из Уфы пустят скоростные поезда до Челябинска, Самары и Магнитогорска

По словам Радий Хабиров, уже первого июля из Уфы скоростной электропоезд запустят в направлении Челябинска.

В 2026 году аналогичные электропоезда запустят в Самару и Магнитогорск.

Также из ближайших планов – открытие новой остановки «Розовые скалы» на белорецком маршруте и транспортно-пересадочного узла в Деме.

Сейчас используются поезда «Финист» – это аналог уже знакомой жителям республики «Ласточки», только выполнен из комплектующих, произведенных в России. Производство «Ласточек» приостановлено из-за ухода Siemens с российского рынка.

«Финист» рассчитан на 409 пассажиров и имеет несколько преимуществ перед «Ласточкой»: USB-порты расположены у каждого сиденья, больше санузлов, более удобные сиденья.

Поезд оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. Кроме того, «Финист» полностью адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями – имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них.