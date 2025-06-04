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Алтайские предприятия включат в состав промышленных кластеров Башкортостана

В числе первых жителей Башкортостана, вылетевших вчера дебютным прямым рейсом «Уфа – Горно-Алтайск», был премьер-министр республики Андрей Назаров: там он провел переговоры с руководителем региона Андреем Турчаком.

Фото опубликовал Андрей Назаров

О результатах переговоров глава правительства рассказал в соцсетях.

В частности, федеральный центр определил Башкортостан наставником Республики Алтай в сфере развития промышленности, и в рамках этого визита заключат соглашения о включении алтайских предприятий в состав промышленных кластеров Башкортостана.

Военнослужащих из Алтая будут отправлять на лечение в санатории Башкортостана.

Расширят сотрудничество в части поставок пищевых продуктов и минеральных удобрений.

Также запланирована реализация сетевых образовательных программ с Горно-Алтайским госуниверситетом. Сотрудничество будут наращивать на базе Межвузовского студенческого кампуса в Уфе.

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