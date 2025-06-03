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В Уфе подорожал проезд на популярном автобусном маршруте

Еще один частный перевозчик проинформировал администрацию города о том, что намерен повысить стоимость билетов на проезд в автобусах.

Фото: администрация Уфы

Повышение цен коснется маршрута №291, следующего из Шакши до «Уфа-Арены» и обратно.

Стоимость проезда при наличном и безналичном расчете (в том числе по карте «Алга») теперь составляет:

по Шакше – 40 рублей;

по городу – 50 рублей;

Шакша – Уфа – 100 рублей;

Шакша – Елкибаево, Федоровка, Карпово, Жилино – 90 рублей;

Шакша – Базилевка – 60 рублей;

Базилевка – Федоровка – 60 рублей;

Федоровка – Карпово – 50 рублей;

Сады «Агидель» – Уфа – 70 рублей;

Базилевка – Жилино – 70 рублей;

Карпово – Базилевка – 70 рублей;

Шакша – сады «Ромашка» – 70 рублей;

Уфа – Базилевка – 90 рублей.

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