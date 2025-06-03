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В Башкортостане вдвое увеличился дефицит бюджета

Депутаты Госсобрания Башкортостана внесли изменения в бюджет республики на 2025 год.

Фото: Госсобрание Башкортостана

Изменилась как доходная, так и расходная часть. После всех уточнений объем бюджета республики в 2025 году составил:

– по доходам – 337,6 млрд рублей (+0,1млрд рублей);

– по расходам – 347,4 млрд рублей (+5,9 млрд рублей);

– по дефициту – 9,8 млрд рублей (+5,8 млрд рублей).

Параметры бюджета 2026 и 2027 года остались без изменений.

Как сообщили в парламенте, республика получила дополнительные деньги на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Кроме того, перераспределены ресурсы между разными статьями в целях решения наиболее актуальных для республики задач.

Внесенными изменениями в бюджете предусмотрены выплаты пожилым гражданам, имеющим статус «дети войны», дополнительные ресурсы направляются на соцподдержку и выплаты военнослужащим.

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