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В Уфе ограничат движение транспорта на мосту через Белую и одной из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Николай Рубцов

Шестого и седьмого июня с 0:00 до 8:00 будут частично перекрывать мост-вставку через Белую: на это время запретят проезд по крайней полосе в направлении аэропорта.

Ограничение связано с работой на соседнем арочном мосту в створе улицы Воровского.

Также с завтрашнего дня, четвертого июня, по 23 июня будет закрыта нечетная сторона улицы Коммунаров на участке проезжей части на пересечении с Кольцевой.

В это время там проведут работы по выносу сетей водоснабжения.

Схема: администрация Уфы

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