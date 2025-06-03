В Уфе ограничат движение транспорта на мосту через Белую и одной из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Шестого и седьмого июня с 0:00 до 8:00 будут частично перекрывать мост-вставку через Белую: на это время запретят проезд по крайней полосе в направлении аэропорта.
Ограничение связано с работой на соседнем арочном мосту в створе улицы Воровского.
Также с завтрашнего дня, четвертого июня, по 23 июня будет закрыта нечетная сторона улицы Коммунаров на участке проезжей части на пересечении с Кольцевой.
В это время там проведут работы по выносу сетей водоснабжения.
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