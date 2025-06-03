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В Башкортостане с 1 июля повысят тарифы на электроэнергию

«Башэлектросбыт» напоминает о том, что что в скором времени произойдет повышение тарифов на электроэнергию. Соответствующее постановление принято Госкомитетом республики по тарифам.

С 2024 года тарифы на электроэнергию делятся на три диапазона:

1. до 3900 кВт/ч;

2. 3901-6000 кВт/ч;

3. свыше 6000 кВт/ч.

С первого июля 2025 года тарифы для жителей домов с электроплитами, а также сел и СНТ поднимется:

первый диапазон – с 3,05 рубля до 3,44 рубля;

второй диапазон – с 3,36 рубля до 4,59 рубля;

третий диапазон – с 5,53 рубля до 6,13 рубля.

Для жителей домов с газовыми плитами:

первый диапазон – с 4,36 рубля до 4,91 рубля;

второй диапазон – с 4,8 рубля до 7,99 рубля;

третий диапазон – с 7,9 рубля до 8,76 рубля.

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