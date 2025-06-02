Синоптики рассказали, каким будет июнь в Башкортостане

Весна в этом году пришла рано и в целом, несмотря на редкие капризы, погода была к уфимцам благосклонна. В Башкирском управлении по гидрометеорологии рассказали о том, чего ожидать в первый месяц лета 2025 года.
«По сведению Гидрометцентра России, в республике Башкортостан средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше нормы (норма – +17,4°).
Месячное количество осадков предполагается около нормы, по югу республики меньше нормы (норма – 50-70 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой неделе осадки будут каждый день, кроме среды, четвертого июня, температура не поднимется выше +26° днем и не опустится ниже +8° ночью.
Комментарии (0)