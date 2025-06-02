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В Уфе за выходные произошло 58 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 31 мая и первого июня.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 58 ДТП, в них пострадал один человек.

Пресечено 518 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (96), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (25) и не уступавшие дорогу пешеходам (24).

Кроме того, оштрафовали 30 пешеходов-нарушителей.

Задержали 20 водителей в состоянии опьянения, еще шестеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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