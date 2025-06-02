В Уфе за выходные произошло 58 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 58 ДТП, в них пострадал один человек.

Пресечено 518 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (96), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (25) и не уступавшие дорогу пешеходам (24).

Кроме того, оштрафовали 30 пешеходов-нарушителей.

Задержали 20 водителей в состоянии опьянения, еще шестеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.