В Башкортостане началась сокращенная рабочая неделя

Июнь 2025 года, как и май, для жителей Башкортостана начинается с двух сокращенных рабочих недель подряд.
На этой неделе выходными будут дни с пятницы, шестого июня, когда республика будет отмечать Курбан-байрам, по восьмое июня (воскресенье).
На следующей неделе 12 июня вся страна отмечает День России, а Уфа – еще и День города и 270-летие Салавата Юлаева.
В этом году выходной день с восьмого марта перенесли на пятницу, 13 июня, чтобы сделать период выходных непрерывным.
Предпраздничные рабочие дни в четверг, пятого июня, и в среду, 11 июня, будут сокращены на один час.
Это единственные внеплановые выходные до самого октября: День Республики 11 числа выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник, 13 октября.
Комментарии (0)