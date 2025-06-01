На Уфу надвигаются дожди

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе следующая неделя будет по большей части пасмурной, обещают много осадков.

Понедельник, 2 июня: до +26°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +9°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 3 июня: до +19°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на среду – +9°, без осадков.

Среда, 4 июня: до +24°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +12°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 5 июня: до +22°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +9°, кратковременный дождь.

Пятница, 6 июня: до +23°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +9°, без осадков.