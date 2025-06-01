Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На Уфу надвигаются дожди

В этом году конец мая и первый день июня встретили уфимцев настоящим пеклом, но долго жаркий период не продлится.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе следующая неделя будет по большей части пасмурной, обещают много осадков.

Понедельник, 2 июня: до +26°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +9°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 3 июня: до +19°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на среду – +9°, без осадков.

Среда, 4 июня: до +24°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +12°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 5 июня: до +22°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +9°, кратковременный дождь.

Пятница, 6 июня: до +23°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +9°, без осадков.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: