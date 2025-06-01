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В Башкортостане появится Украинский историко-культурный центр

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил открытие мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне и локальных войнах и бюста Героя Советского Союза Якова Ткаченко, уроженца этих мест.

Мемориал и бюст открыли в деревне Золотоношке Стерлитамакского района. Глава региона рассказал об этом уникальном месте.

«Здесь живут украинцы. Сохраняют свой язык, обычаи, традиции. Сейчас мы ищем место, чтобы построить Украинский историко-культурный центр, скорее всего, остановимся именно на этом населённом пункте.

Наша задача – беречь богатую культуру нашей многонациональной республики, хранить мир и согласие, которые нам завещали предки.

На мемориале, который мы сегодня открыли, написаны очень важные слова: "Погибшим – память. Живущим – честь". Думаю, можно назвать это девизом нашего Башкортостана», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

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