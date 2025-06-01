В Башкортостане скончался бывший мэр Нефтекамска

Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, назвав Игоря Лима своим наставником.

«Не стало уважаемого Игоря Николаевича Лима, главы администрации города Нефтекамска с 1994 по 2003 гг.

Для меня он был настоящим другом, наставником. Его мудрые советы всегда были к месту и в точку.

Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким», – подписал Мавлиев это фото.