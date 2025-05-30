В Башкортостане продолжается снижение цен на некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали свекла (5,81%), морковь (5,19%), яблоки (3,21%), курица (2,57%).

Умеренно поднялись цены на подсолнечное масло (1,76%), маргарин (1,66%), хлеб (1,52%), баранину (1,32%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (13,97%), капуста (7,93%), помидоры (5,99%), лук (3,59%), бананы (3,11%) и яйца (1,74%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.