В Уфе перекроют проспект Октября и центральные улицы

В воскресенье, первого июня, пройдет ежегодный фестиваль «День 1000 велосипедистов».

Велопарад стартует в 11:00 с площади им. Ленина (остановка «Горсовет») к Телецентру. Ожидается, что его участниками станут порядка 30 тыс. человек. Перед масштабным стартом пройдет велогонка по проспекту Октября, которая начнется в 8:00.

На время подготовки и проведения мероприятия перекроют следующие улицы:

– с 18:00 31 мая до 18:00 первого июня – Заки Валиди (от Генерал-губернатора Перовского до Мажита Гафури);

– первого июня с 6:00 до 11:30 – проспект Октября (от Северного до Южного проезда);

– первого июня с 7:00 до 11:30 – проспект Октября (от Южного проезда до 50-летия Октября);

– первого июня с 9:00 до 13:00 – по маршруту велопарада.

Общественный транспорт будет объезжать перекрываемые участки так, как показано на схеме выше.