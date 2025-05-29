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Пляжи на уфимских реках не откроются первого июня

Первого июня 2025 года официально стартует пляжный сезон: около воды будут дежурить спасатели, на пляжах уже убрано, дно водоемов очищено и пробы воды взяты.

Всего в этом году планируют открыть 11 пляже, однако первого июня заработают только пляжи на озерах – об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

Сроки открытия пляжей на реках сдвигаются в связи с высоким уровнем воды. То есть они откроются, но только как зоны отдыха – с запретом на купание.

«Это связано с тем, что береговые линии подтоплены, территория пляжей переувлажнена, и в настоящий момент затруднительно проводить обработку и какие-либо работы по благоустройству», – объяснили в УГЗ.

Таким образом, с первого июня купаться можно будет на следующих пляжах:

озеро Красивое – «Красивая поляна»;

Теплое озеро – «Райский берег» и «Гольфстрим»;

озеро Кашкадан – «Кашкадан».

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