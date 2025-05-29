18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Парламент Башкортостана одобрил поправки в Конституцию

Сегодня, 29 мая, состоялось очередное пленарное заседание парламента: в повестку было включено более 40 вопросов.

Фото опубликовал Рустам Ишмухаметов

В ходе заседания депутаты поддержали изменения и дополнения в Конституцию республики, инициированные Радием Хабировым.

В частности, законопроектом на конституционном уровне закрепляется структура Госсобрания.

Полномочия законодательного органа предполагается расширить за счет контроля за соблюдением законов республики, решения вопросов о недоверии или доверии премьер-министру правительства региона и его замам, а также учета о деятельности органов местного самоуправления.

Дополняются полномочия и главы республики: теперь он сможет объявлять предупреждение или выговор главе муниципального образования либо главе местной администрации, отрешать их от должности.

Молодежная общественная палата также наделяется правом законодательной инициативы.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: