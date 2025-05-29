Парламент Башкортостана одобрил поправки в Конституцию

В ходе заседания депутаты поддержали изменения и дополнения в Конституцию республики, инициированные Радием Хабировым.

В частности, законопроектом на конституционном уровне закрепляется структура Госсобрания.

Полномочия законодательного органа предполагается расширить за счет контроля за соблюдением законов республики, решения вопросов о недоверии или доверии премьер-министру правительства региона и его замам, а также учета о деятельности органов местного самоуправления.

Дополняются полномочия и главы республики: теперь он сможет объявлять предупреждение или выговор главе муниципального образования либо главе местной администрации, отрешать их от должности.

Молодежная общественная палата также наделяется правом законодательной инициативы.