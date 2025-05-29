ПДК сероводорода в уфимском воздухе была превышена в 2,8 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали во вторник, 27 мая.

В 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,8 ПДК;

в 19:00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,3 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ранее мы писали о том, что загрязнения воздуха фиксировали также 25 и 26 мая.

С начала мая фиксировали следующие загрязнения

26 мая в 13:00 на ПНЗ №2 концентрация оксида углерода составила 1,7 ПДК.

25 мая концентрация оксида углерода составила 1,8 ПДК – точка не указана.

23 мая в 13:00 и 19:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,4 ПДК.

22 мая в 7:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация оксида углерода составила 2,2 ПДК;

в 7:00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация оксида углерода составила 1,5 ПДК.

20 мая в 7:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация оксида углерода составила 1,8 ПДК;

в 13:00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация оксида углерода составила 1,6 ПДК.

14 мая в 7:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация оксида углерода составила 1,8 ПДК;

в 13:00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация оксида углерода составила 1,6 ПДК,

на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация пыли составила 1,3 ПДК;

в 19:00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составила 1,1 ПДК.

12 мая в 7:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация оксида углерода составила 2,5 ПДК;

в 13:00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация оксида углерода составила 1,5 ПДК.

10 мая в 19:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 5,1 ПДК,

концентрация ксилолов составила 2,2 ПДК.

Седьмого мая в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,8 ПДК;

в 19:00 концентрация изопропилбензола составила 2,6 ПДК.

Шестого мая в 7:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация оксида углерода составила 1,2 ПДК.

Ксилолы применяются при производстве красителей, а также как растворители лаков, фаласов, мастик и так далее. При продолжительном воздействии могут вызывать болезни печени, органов слуха, повреждения кроветворной и иммунной систем.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.