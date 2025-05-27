Экс-замглавы Минздрава Башкортостана обвиняется в халатности

Ирину Кононову обвиняют в халатности и неисполнении решения суда, в результате которых тяжелобольной ребенок и еще два пациента с инвалидностью не получили жизненно важных лекарств.

В Следственном комитете сообщили, что Кононова, несмотря на наличие всех оснований и судебных решений, не обеспечила поставку необходимых лекарств, хотя на это из бюджета выделили деньги. Делом занимается глава Следкома Александр Бастрыкин.

Сама Кононова вину не признает. Возбуждено уголовное дело, ей грозит ответственность по статье о халатности.

Весной 2022 года у Кононовой прошли обыски. Чуть ранее появилась информация о том, что прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Минздрава после того как ведомство закупило более 3,7 тыс. упаковок препарата для лечения женского бесплодия «Трипторелин» на сумму 51 млн рублей, что более чем в 10 раз превышало годовую потребность республики. В результате у почти половины партии истек срок годности.

Были ли связаны обыски с этим делом – не уточнялось. В том же году летом ей вручили медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».