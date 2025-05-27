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В Госдуме поддержали законопроект Башкортостана о льготах при оформлении сделок дарения

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам поддержал законопроект о введении льгот на нотариальные услуги при оформлении сделок дарения между близкими родственниками.

Документ был внесен Госсобранием ранее в этом году. Спикер парламента Константин Толкачев заявил, что ожидает, что законопроект примут в первом чтении в ближайшее время.

Речь идет об оформлении сделок дарения между родственниками. Дело в том, что с января текущего года все заключаемые договоры дарения недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному удостоверению – таким образом пытаются бороться с мошенниками.

Однако услуги нотариусов обходятся недешево: стоимость удостоверения таких сделок составляет около 25-30 тыс. рублей.

В парламенте предложили в два раза снизить пошлины по заверению договоров дарения недвижимого имущества между близкими родственниками.

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