В Уфе продлили ограничение движения на проспекте Салавата Юлаева

Администрация Уфы предупреждает об изменении сроков перекрытия участка улицы и просит жителей заранее планировать маршруты.
До первого августа 2025 года продлили перекрытие 200-метрового участка проспекта Салавата Юлаева.
Закрытой остается крайняя правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы имени города Галле.
Ограничение связано с продолжающейся реконструкцией улицы. В январе текущего года до начала августа по той же причине перекрыли две полосы проезжей части в обе стороны между домами №2/1 и №4.
Улицу имени города Галле поэтапно ремонтируют с 2023 года. В будущем планируется соединить с этой улицей Восточный выезд и М-5, но в прошлом году Радий Хабиров сообщил о том, что реализации этого проекта препятствуют затруднения со сносом частного сектора.
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