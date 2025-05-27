В Уфе продлили ограничение движения на проспекте Салавата Юлаева

До первого августа 2025 года продлили перекрытие 200-метрового участка проспекта Салавата Юлаева.

Закрытой остается крайняя правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы имени города Галле.

Ограничение связано с продолжающейся реконструкцией улицы. В январе текущего года до начала августа по той же причине перекрыли две полосы проезжей части в обе стороны между домами №2/1 и №4.

Улицу имени города Галле поэтапно ремонтируют с 2023 года. В будущем планируется соединить с этой улицей Восточный выезд и М-5, но в прошлом году Радий Хабиров сообщил о том, что реализации этого проекта препятствуют затруднения со сносом частного сектора.