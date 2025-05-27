18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе продлили ограничение движения на проспекте Салавата Юлаева

Администрация Уфы предупреждает об изменении сроков перекрытия участка улицы и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

До первого августа 2025 года продлили перекрытие 200-метрового участка проспекта Салавата Юлаева.

Закрытой остается крайняя правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы имени города Галле.

Ограничение связано с продолжающейся реконструкцией улицы. В январе текущего года до начала августа по той же причине перекрыли две полосы проезжей части в обе стороны между домами №2/1 и №4.

Улицу имени города Галле поэтапно ремонтируют с 2023 года. В будущем планируется соединить с этой улицей Восточный выезд и М-5, но в прошлом году Радий Хабиров сообщил о том, что реализации этого проекта препятствуют затруднения со сносом частного сектора.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: