В Уфе отключат воду в 4 районах

27-28 мая

Кировский район, холодная вода, с 11:00 27 мая до 10:00 28 мая:

Менделеева – 132а, 134, 134/4.

Батырская – 39/2.

Авроры – 6/1.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11:00 27 мая до 4:00 28 мая:

Набережная реки Уфы – 29/2, 37, 37/1, 37/2, 37/4, 39/3.

Максима Рыльского – 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 29, 29/1.

Юрия Гагарина – 44, 44/1, 44/2, 46/4, 46а.

Советский район, холодная и горячая вода, с 10:30 27 мая до 7:30 28 мая:

Российская – 98, 98/1, 98/2, 100, 100/3, 102, 102/1, 104, 104/1, 108, 108/1.

28 мая

Октябрьский район, холодная вода, с 11:00 до 20:00:

Станиславского – 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 59, 61, 62, 62а, 63, 63а, 64, 64а, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 89, 91, 93, 97.

Проезд Станиславского – 13б.

Озерная – 1а, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52а.

Кулундинская – 11, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35.

Чермасанская – 1, 2, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22б, 26, 28.

29 мая

Кировский район, холодная вода, с 10:00 до 20:00:

Сочинская – 10/1, 12, 12а, 16/1, 18, 27, 29, 35, 42а, 43.

Зилаирская – 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25.

Читинская – 3, 4, 5, 5б, 9, 9а, 2, 4.

Аргаяшская – 1а, 3, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 17.

Усольская – 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 6б, 7, 10, 10а, 12.

Набережная – 2, 14, 16, 26, 20/1.

Братская – 1, 3, 4а, 4б, 5а, 5б, 6, 8, 10.

29-30 мая

Калининский район, холодная, с 11:00 29 мая до 5:00 30 мая:

Сельская – 9.

Советский район, холодная и горячая, с 10:30 29 мая до 3:30 30 мая:

Бессонова – 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29/1.

Житомирская – 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Комсомольская – 10, 12/1.