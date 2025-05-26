В Уфе отключат воду в 4 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 26 мая по первое июня 2025 года.
27-28 мая
Кировский район, холодная вода, с 11:00 27 мая до 10:00 28 мая:
Менделеева – 132а, 134, 134/4.
Батырская – 39/2.
Авроры – 6/1.
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11:00 27 мая до 4:00 28 мая:
Набережная реки Уфы – 29/2, 37, 37/1, 37/2, 37/4, 39/3.
Максима Рыльского – 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 29, 29/1.
Юрия Гагарина – 44, 44/1, 44/2, 46/4, 46а.
Советский район, холодная и горячая вода, с 10:30 27 мая до 7:30 28 мая:
Российская – 98, 98/1, 98/2, 100, 100/3, 102, 102/1, 104, 104/1, 108, 108/1.
28 мая
Октябрьский район, холодная вода, с 11:00 до 20:00:
Станиславского – 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 59, 61, 62, 62а, 63, 63а, 64, 64а, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 89, 91, 93, 97.
Проезд Станиславского – 13б.
Озерная – 1а, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52а.
Кулундинская – 11, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35.
Чермасанская – 1, 2, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22б, 26, 28.
29 мая
Кировский район, холодная вода, с 10:00 до 20:00:
Сочинская – 10/1, 12, 12а, 16/1, 18, 27, 29, 35, 42а, 43.
Зилаирская – 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25.
Читинская – 3, 4, 5, 5б, 9, 9а, 2, 4.
Аргаяшская – 1а, 3, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 17.
Усольская – 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 6б, 7, 10, 10а, 12.
Набережная – 2, 14, 16, 26, 20/1.
Братская – 1, 3, 4а, 4б, 5а, 5б, 6, 8, 10.
29-30 мая
Калининский район, холодная, с 11:00 29 мая до 5:00 30 мая:
Сельская – 9.
Советский район, холодная и горячая, с 10:30 29 мая до 3:30 30 мая:
Бессонова – 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29/1.
Житомирская – 12, 14, 16, 18, 20, 22.
Комсомольская – 10, 12/1.
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