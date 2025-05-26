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В Уфе завершили работу над муралом, посвященным 100-летию газеты «Комсомольская правда»

Уфимские художники Артур Музипов и Артур Лукьянов украсили один из домов на проспекте Октября.

Увидеть работу можно на боковой стороне дома с адресом проспект Октября, 56.

Работа создана на основе вырезок из «Комсомольской правды» и посвящена 100-летию газеты: в центре композиции – Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, и Герман Титов, второй советский космонавт, первый человек, совершивший длительный космический полет. В левом нижнем углу – Белка и Стрелка, знаменитые собаки-космонавты, совершившие полет на «Спутнике-5» в 1960 году.

«Это дань уважения изданию, на котором буквально выросла страна, целые поколения. Газета на протяжении века вела летопись как всей страны, так и нашего города», – подписал это фото в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

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