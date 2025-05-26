В Уфе из-за мероприятия перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
В эту субботу, 31 мая, состоится благотворительный забег «Зеленый марафон». В связи с этим с 8:00 до 16:00 перекроют следующие улицы.
– Маршала Жукова – от Баязита Бикбая до Академика Королева;
– Академика Королева – от Маршала Жукова до Набережной реки Уфы;
– Набережная реки Уфы – от Академика Королева до Паромной;
– Проезд-дублер Маршала Жукова вдоль парка «Кашкадан».
Общественный транспорт поедет так, как показано на схеме выше.
Выезды из дворов в зоне перекрытий будут заблокированы.
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