В Уфе из-за мероприятия перекроют несколько улиц

В эту субботу, 31 мая, состоится благотворительный забег «Зеленый марафон». В связи с этим с 8:00 до 16:00 перекроют следующие улицы.

– Маршала Жукова – от Баязита Бикбая до Академика Королева;

– Академика Королева – от Маршала Жукова до Набережной реки Уфы;

– Набережная реки Уфы – от Академика Королева до Паромной;

– Проезд-дублер Маршала Жукова вдоль парка «Кашкадан».

Общественный транспорт поедет так, как показано на схеме выше.

Выезды из дворов в зоне перекрытий будут заблокированы.