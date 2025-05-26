18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе из-за мероприятия перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

В эту субботу, 31 мая, состоится благотворительный забег «Зеленый марафон». В связи с этим с 8:00 до 16:00 перекроют следующие улицы.

– Маршала Жукова – от Баязита Бикбая до Академика Королева;

– Академика Королева – от Маршала Жукова до Набережной реки Уфы;

– Набережная реки Уфы – от Академика Королева до Паромной;

– Проезд-дублер Маршала Жукова вдоль парка «Кашкадан».

Общественный транспорт поедет так, как показано на схеме выше.

Выезды из дворов в зоне перекрытий будут заблокированы.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: