Лето уже тут: погода в Уфе 26-30 мая

Последние майские деньки в Уфе порадуют солнцезависимых: придет та самая безоблачная погода, в которую сложнее всего сосредоточиться на работе.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе следующая неделя будет солнечной, осадков не обещают совсем. В следующие выходные, как ожидается, температура поднимется выше +30°.
Понедельник, 26 мая: до +22°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +7°, без осадков.
Вторник, 27 мая: до +25°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +10°, без осадков.
Среда, 28 мая: до +27°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – +10°, без осадков.
Четверг, 29 мая: до +28°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +12°, без осадков.
Пятница, 30 мая: до +29°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – +13°, без осадков.
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