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Из Башкортостана в зону СВО доставили 150-й гуманитарный конвой

Из Уфы отправился гумконвой, включающий 18 автомобилей, в том числе четыре бронированных «Урала», пило- и стройматериалы, мотоциклы, генераторы, рации, масксети, оргтехнику, запчасти, медикаменты и медоборудование, посылки от родных и близких и многое другое.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Об этом в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Уже 150-й гуманитарный конвой доставили в зону СВО. А всего за время проведения спецоперации мы отправили более 17 тысяч тонн груза.

Эти невероятные цифры – заслуга всех жителей нашей республики. Бойцы всегда передают благодарность тем, кто им помогает. Огромную поддержку нашим военнослужащим оказывают волонтеры, которые не жалеют своих сил, средств, времени. Спасибо им – это действительно бесценно.

Отдельная благодарность – водителям и тем, кто сопровождает грузы. Они рискуют жизнью и здоровьем ради того, чтобы наши ребята на фронте ни в чем не нуждались», – написал глава региона.

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