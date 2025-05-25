Из Башкортостана в зону СВО доставили 150-й гуманитарный конвой

Об этом в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Уже 150-й гуманитарный конвой доставили в зону СВО. А всего за время проведения спецоперации мы отправили более 17 тысяч тонн груза.

Эти невероятные цифры – заслуга всех жителей нашей республики. Бойцы всегда передают благодарность тем, кто им помогает. Огромную поддержку нашим военнослужащим оказывают волонтеры, которые не жалеют своих сил, средств, времени. Спасибо им – это действительно бесценно.

Отдельная благодарность – водителям и тем, кто сопровождает грузы. Они рискуют жизнью и здоровьем ради того, чтобы наши ребята на фронте ни в чем не нуждались», – написал глава региона.