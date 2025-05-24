В Башкортостане за неделю резко подешевели огурцы и помидоры, подорожал картофель

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: картофель (7,6%), морковь (2,88%), капуста (2,42%), свекла (2,36%).

Также поднялись цены на яблоки (1,76%), курицу (1,73%), печенье (1,61%) и вермишель (1,38%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (17,72%), помидоры (10,04%), лук (1,51%), рис и яйца (1,37%), гречка (1,34) и сметана (1,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.