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Здание бывшего кинотеатра «Искра» исключили из реестра объектов культурного наследия

Кинотеатр «Искра» прекратил работу еще в 2021 году: кинопрокатная организация ООО «Юниверсал», владеющая «Искра IMAX», не пережила пандемию и признана банкротом из-за задолженности по налогам и перед подрядчиками.

Фото: Марк Олешко

Министерство культуры РФ планирует вычеркнуть здание кинотеатра «Искра» (проспект Октября, 94) из реестра объектов культурного наследия: премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

Ранее экспертиза подтвердила, что здание после множества реконструкций и перестроек утратило исторический облик. В 2023 году оно также несколько пострадало при пожаре.

В 2024 году были благоустроены территория вокруг кинотеатра и бульвар Саид-Галиева. Теперь там прогулочная зона и детские площадки.

Нынешний владелец здания ООО «Компания ГДК» планирует открыть многофункциональный комплекс с кафе и ресторанами, фитнес-клубом, салоном красоты и так далее. До сих пор запуску этого проекта препятствовал охранный статус здания.

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