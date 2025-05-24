Здание бывшего кинотеатра «Искра» исключили из реестра объектов культурного наследия

Министерство культуры РФ планирует вычеркнуть здание кинотеатра «Искра» (проспект Октября, 94) из реестра объектов культурного наследия: премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

Ранее экспертиза подтвердила, что здание после множества реконструкций и перестроек утратило исторический облик. В 2023 году оно также несколько пострадало при пожаре.

В 2024 году были благоустроены территория вокруг кинотеатра и бульвар Саид-Галиева. Теперь там прогулочная зона и детские площадки.

Нынешний владелец здания ООО «Компания ГДК» планирует открыть многофункциональный комплекс с кафе и ресторанами, фитнес-клубом, салоном красоты и так далее. До сих пор запуску этого проекта препятствовал охранный статус здания.