Под Уфой построят логистический парк за 18 млрд рублей

Сегодня, 23 мая, в правительстве Башкортостана сообщили о том, что сроки реализации проекта строительства логистического парка, подобного тому, что изображен на фото, – 2026-2034 годы.

Он расположится в селе Булгаково, объем инвестиций в проект составит 18 млрд рублей.

Ожидается, что логистический парк станет ключевым элементом в цепочке поставок и логистики не только для Башкортостана, но и для соседних регионов, способствуя интеграции республики в общероссийскую и международную экономику.

«Мы активно поддерживаем инвесторов, предоставляя им земельные участки в аренду без проведения торгов, а также налоговые преференции. Это делает нашу республику привлекательной для бизнеса и создает условия для его успешного развития», – цитирует пресс-службу правительства министра торговли и услуг Азата Аскарова.