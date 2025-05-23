Парламент Башкортостана предлагает ввести новый запрет для иноагентов

Законопроектом предлагается ограничить сферу деятельности иноагентов «таким образом, чтобы оградить общество от деструктивного информационного влияния», а именно запретить учреждать СМИ и книжные издательства.

«Действующее федеральное законодательство запрещает иноагентам производить информационную продукцию для несовершеннолетних, однако этот запрет можно обойти, учредив СМИ либо компанию по созданию или распространению информации.

В таком случае формально газета или книжное издательство не являются иностранными агентами, а фактически зависят от своего учредителя и действуют в его интересах. Это создает риск манипуляции общественным мнением. Законопроект призван пресечь подобную практику», – заявил спикер парламента Константин Толкачев.

Соответствующее решение будет принято на майском пленарном заседании парламента.