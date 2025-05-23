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В Уфе из-за мероприятия перекроют центральные улицы

Уже завтра, 24 мая, в Уфе пройдет масштабный спортивный праздник – Всероссийский полумарафон с синхронным стартом «Забег.РФ».

Схема: администрация Уфы

На время проведения забега будут перекрывать ряд улиц.

С сегодняшнего дня, 23 мая, по 24 мая закроют улицу Заки Валиди на участке от Гафури до Генерал-губернатора Перовского.

А 24 мая будут перекрывать весь центр по маршруту забегов. Общественный транспорт будет объезжать перекрываемые участки, трамваи №5  и №16 ходить не будут. 

Также до 24 мая закрыли парковку у Конгресс-холла «Торатау».

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