Инфляция в Башкортостане в апреле замедлилась до 9,55%

Инфляция в Башкортостане в апреле составила 9,55% в годовом выражении.

Это первое замедление инфляции в республике в этом году и вообще за последние шесть месяцев. В марте она была зафиксирована на отметке 9,91%, ускорившись с 9,47% февраля, в январе составила 9,24%.

Официального комментария от регулятора пока нет. Мартовское ускорение связывали с ростом издержек производителей и поставщиков продуктов при снижении предложения. При этом подешевели электроника и бытовая техника, что связано со снижением спроса на них, а также отдых внутри Башкортостана.