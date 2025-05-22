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Инфляция в Башкортостане в апреле замедлилась до 9,55%

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам апреля 2025 года.

Инфляция в Башкортостане в апреле составила 9,55% в годовом выражении.

Это первое замедление инфляции в республике в этом году и вообще за последние шесть месяцев. В марте она была зафиксирована на отметке 9,91%, ускорившись с 9,47% февраля, в январе составила 9,24%.

Официального комментария от регулятора пока нет. Мартовское ускорение связывали с ростом издержек производителей и поставщиков продуктов при снижении предложения. При этом подешевели электроника и бытовая техника, что связано со снижением спроса на них, а также отдых внутри Башкортостана.

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