Турагент из Уфы похитила более 3 млн рублей

Следствие считает, что с марта по октябрь прошлого года женщина продавала путевки на отечественные и зарубежные курорты, однако обязательств по бронированию и оплате туров не выполняла, а деньги присваивала.

В общей сложности таким образом она похитила более трех млн рублей у 21 пострадавшего.

Обвиняемая вину признала и возместила потерпевшим около 700 тыс. рублей, в обеспечительных целях на ее квартиру наложен арест.

Теперь ей грозит ответственность по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.