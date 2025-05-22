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В Башкортостане примут закон о военной журналистике

Депутаты Госсобрания ведут работу над новым законопроектом, призванным защитить некоторых работников СМИ.

Как сообщает спикер парламента Константин Толкачев, речь идет «об усилении социальной защищенности военных журналистов – работников СМИ, которые, рискуя жизнью и здоровьем, добывают в зоне боевых действий правдивую информацию и доносят ее до граждан».

Законопроект определяет статус военного журналиста, работника военной журналистики, ветерана военной журналистики и устанавливает меры государственной поддержки.

Социальные гарантии предусматриваются также для членов семьи погибших военных журналистов. В частности, предлагается ввести единовременные выплаты родственникам погибших, а также журналистам, получившим увечья при исполнении служебных обязанностей. Ветеранам военной журналистики будет обеспечено санаторно-курортное лечение.

Законопроект не распространяется на иностранных агентов, причастных к экстремистским преступлениям, сотрудников коммерческих изданий и некоторые других категории.

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