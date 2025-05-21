Башкортостан вошел в топ-10 регионов с самым низким показателем границы бедности

Показатель границы бедности является исключительно статистическим инструментом, введенным для более точного мониторинга динамики численности населения, находящегося за чертой бедности.

Средний уровень границы бедности в РФ за 2024 год установлен на отметке 15 552 рубля в месяц (+8,5% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года).

В топе регионов с самым высоким показателем границы бедности – весь «север», где продукты стоят дорого:

Камчатский край (29 316 рублей), Чукотский (28 813 рублей) и Ненецкий (28 465 рублей) АО, Магаданская (28 052 рубля) и Мурманская (24 793 рубля) области, только потом идет Москва (24 149 рублей).

Башкортостан же входит в рейтинг регионов с самым низким показателем границы бедности, занимая восьмую строчку (13 333 рубля).

Меньше всего денег требуется для выживания в Мордовии (12 382 рубля), Воронежской (12 539 рублей) и Саратовской (13 053 рубля) областях.