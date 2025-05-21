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В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута

Минтранс Башкортостана предупреждает о временных изменениях, вносимых в автобусный маршрут №258 П.

Фото: Андрей Раздорских
Схема: Минтранс Башкортостана

Маршрут №258 П пролегает от остановки «Д. Мармылево» до остановки «Уфимский ДОК», то есть фактически через весь город, по половине проспекта Октября и Менделеева, далее – по Демскому шоссе. 

С сегодняшнего дня, 21 мая, по 21 июня автобусы будут курсировать без заезда в микрорайон Серебряный ручей. Посадка-высадка пассажиров будет выполняться на остановке «Ул. Дагестанская».

Изменения в маршрут вносятся только на время ремонта дороги, после 21 июня автобусы №258 П будут следовать по обычному маршруту.

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