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Суд постановил вернуть в собственность государства незаконно проданный участок земли в Уфе

Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решения предыдущих судов, удовлетворивших исковое заявление прокуратуры республики к Минземимуществу Башкортостана и местной компании.

Ранее региональное Министерство земельных и имущественных отношений продало ООО «Орбита» участок у придорожной полосы М-5 «Урал» в Октябрьском районе Уфы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, помимо того, что продавался участок без конкурса и по заниженной цене, также не было соблюдено требование о соразмерности, поскольку для эксплуатации шести зданий складского назначения общей площадью почти три тыс. кв. м организации предоставили более 30 га земли, то есть территорию в 100 раз больше площади расположенных на нем зданий.

При этом пять из шести сооружений признаками объекта капитального строительства не обладали и возведены лишь для создания видимости освоения земли.

Кроме того, на спорном земельном участке есть городские леса, так что он вообще не подлежит передаче в частную собственность.

Арбитражный суд Башкортостана удовлетворил исковое заявление прокуратуры и расторг договор купли-продажи, но ответчики попытались решение оспорить.

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