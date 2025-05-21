В Уфе до лета перекрыли несколько улиц

Ограничения вводятся в связи со строительством подъездных путей к строящейся общеобразовательной школе в Глумилино.

До 26 июня перекрыли:

– проезд к дому №20 по бульвару Давлеткильдеева со стороны дома №5 по Энтузиастов;

– проезд вдоль дома №15 по Энтузиастов – от дома №20 по бульвару Давлеткильдеева до дома №13 по Энтузиастов

– частично – проезд от дома №20 по бульвару Давлеткильдеева до здания №17 по Энтузиастов.

До 30 августа:

проезд от Рудольфа Нуреева до дома №13 по Энтузиастов.