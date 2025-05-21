В Уфе до лета перекрыли несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Ограничения вводятся в связи со строительством подъездных путей к строящейся общеобразовательной школе в Глумилино.
До 26 июня перекрыли:
– проезд к дому №20 по бульвару Давлеткильдеева со стороны дома №5 по Энтузиастов;
– проезд вдоль дома №15 по Энтузиастов – от дома №20 по бульвару Давлеткильдеева до дома №13 по Энтузиастов
– частично – проезд от дома №20 по бульвару Давлеткильдеева до здания №17 по Энтузиастов.
До 30 августа:
проезд от Рудольфа Нуреева до дома №13 по Энтузиастов.
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