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Мэрия Уфы продолжит благоустройство тротуаров на проспекте Октября

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в планах у мэрии продолжить благоустройство тротуаров на главной транспортной артерии города.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

«Не раз говорил, что пешеходная зона на некоторых участках улицы организована не лучшим образом, пересекается с парковкой.

Наша задача – обеспечить безопасность для всех, правильно организовать потоки пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. И, обязательно, высадить наши фирменные крупномерные липы, установить скамейки, урны. В прошлом году по такому принципу сделали участок от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева. В этом году планируем довести благоустройство в такой же концепции до улицы Шафиева», – написал мэр в соцсетях.

Также Мавлиев отметил, что параллельно идет реконструкция тротуаров в центре города – на улицах Цюрупы, Чернышевского, Мустая Карима. Таким образом создается единый благоустроенный маршрут по гостевым улицам города.

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