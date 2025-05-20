Парламент Башкортостана предлагает расширить использование Флага Победы

Законопроектом предлагается установить, что копии Знамени Победы могут использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных не только Дню Победы, но и иным дням воинской славы.

А именно:

– 22 июня – День памяти и скорби;

– 29 июня – День партизан и подпольщиков;

– 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве;

– третье сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны;

– девятое октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ;

– седьмое ноября – День проведения военного парада на Красной площади в Москве;

– третье декабря – День Неизвестного Солдата;

– пятое декабря – День начала контрнаступления советских войск;

– девятое декабря – День Героев Отечества;

– 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;

– второе февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;

– девятое мая – День Победы;

– 12 мая – День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции.

«Расширение использования копий Знамени Победы в нынешних условиях постоянных попыток фальсифицировать историю поможет привлечь внимание к сохранению исторической памяти, противостоять реабилитации нацизма», – отметил спикер парламента Константин Толкачев.