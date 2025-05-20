Парламент Башкортостана предлагает расширить использование Флага Победы

Депутаты Башкортостана планируют направить в Госдуму РФ законопроект о внесении поправок в статью вторую Федерального закона «О Знамени Победы».
Законопроектом предлагается установить, что копии Знамени Победы могут использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных не только Дню Победы, но и иным дням воинской славы.
А именно:
– 22 июня – День памяти и скорби;
– 29 июня – День партизан и подпольщиков;
– 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве;
– третье сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны;
– девятое октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ;
– седьмое ноября – День проведения военного парада на Красной площади в Москве;
– третье декабря – День Неизвестного Солдата;
– пятое декабря – День начала контрнаступления советских войск;
– девятое декабря – День Героев Отечества;
– 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
– второе февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
– девятое мая – День Победы;
– 12 мая – День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции.
«Расширение использования копий Знамени Победы в нынешних условиях постоянных попыток фальсифицировать историю поможет привлечь внимание к сохранению исторической памяти, противостоять реабилитации нацизма», – отметил спикер парламента Константин Толкачев.
Комментарии (0)