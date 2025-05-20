Башкортостан потратит 430 млн рублей на поддержку фермерских хозяйств

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что на 2025 год в бюджете заложено финансирование шести программ поддержки фермерских хозяйств на сумму 430 млн рублей.

«Мы поддерживаем тех, кто хочет работать на своей земле. Только за последние пять лет на реализацию программ развития фермерских хозяйств и сельхозкооперации направили порядка 2,8 млрд рублей. С начала реализации грантовых программ число таких хозяйств в республике выросло почти в два раза.

Местные аграрии выращивают абсолютно все сельхозкультуры и обеспечивают производство 36% зерна, 32% масличных культур, 21% сахарной свеклы, 6% мяса и 11% молока. Славятся они и в самой сложной отрасли АПК – животноводстве. Треть лошадей и крупного рогатого скота в регионе разводится фермерскими хозяйствами», – написал глава правительства в соцсетях.