В Башкортостане на этой неделе ограничат продажу алкоголя

«В соответствии с республиканским законодательством, в день проведения "Последнего звонка" 24 мая на всей территории Башкортостана будет полностью запрещена продажа алкогольных напитков, включая пиво», – напомнил спикер парламента Константин Толкачев.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

Кроме того, продажу алкоголя ограничат:

– в День молодежи – 28 июня;

– в дни проведения сабантуев (на тех территориях, где они проводятся) – с 31 мая по 19 июня.