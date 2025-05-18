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Тучи и дожди: погода в Уфе 19-23 мая

Вторая половина мая в этом году не предвещает ничего хорошего солнцезависимым. Прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе следующая неделя целиком будет пасмурной, каждый день будут дожди.

Понедельник, 19 мая: до +23°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +12°, небольшой дождь.

Вторник, 20 мая: до +19°, облачно, дождь, в ночь на среду – +11°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 21 мая: до +20°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +8°, временами небольшой дождь.

Четверг, 22 мая: до +18°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +8°, без осадков.

Пятница, 23 мая: до +19°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +7°, без осадков.

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