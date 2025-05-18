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В Уфе реализуют 89 проектов по Программе поддержки местных инициатив

Программа поддержки местных инициатив – это механизм, позволяющий решать отдельные социальные вопросы местного уровня при участии населения в софинансировании и контроле за ходом реализации проектов.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в 2025 году отбор прошли 89 инициатив.

«Подведены итоги конкурсного отбора ППМИ-2025. Победителями от Уфы стали 89 проектов. На 15 больше, чем в прошлом году.

Общая стоимость проектов - более 140 млн рублей. Благодаря Программе поддержки местных инициатив планируется благоустроить 33 общественных и придомовых пространства, пять парковых зон.

А также в 54 образовательных учреждениях появятся игровые спортивные площадки, теневые навесы, асфальтированные дорожки, новые стеклопакеты, установим малые архитектурные формы. В центрах образования и домах творчества выполним зональный ремонт и приобретем мебель», – написал мэр в соцсетях.

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